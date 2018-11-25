"Ты единственный, кто в силах меня приручить": Тина Кароль заинтриговала новой песней
Премьера песни Тины Кароль запланирована на 29 ноября
Украинская певица Тина Кароль, которая недавно взбудоражила сеть откровенным нарядом, продолжает радовать поклонников. Певица готовит новый трек, премьера которого запланирована на 29 ноября.
На официальной странице фан-группы артистки появился тизер новой песни Тины Кароль. "Ты единственный, кто в силах меня приручить" – такие слова можно услышать в маленьком опубликованном отрывке песни.
"Премьера уже в этот четверг", – говорится в сообщении.
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"Вау", "Жду с нетерпением", "Очень красиво", "Я в восторге, скорее бы", – написали под тизером поклонники Тины.
Напомним, недавно Тина Кароль трогательно поздравила сына с днем рождения.
Ранее Тина Кароль поразила поклонников новым золотым мини-платьем. Наряд дополняла полупрозрачная шифоновая накидка с длинным шлейфом. А поверх нее был наброшен еще и импровизированный дождевик, поскольку во время выступления на "Танцах со звездами" Кароль пела, стоя под дождем с раскрытым зонтом.