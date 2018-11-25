"Ты единственный, кто в силах меня приручить": Тина Кароль заинтриговала новой песней

Премьера песни Тины Кароль запланирована на 29 ноября

Тина Кароль. Фото: instagram/tinakarolfantina

Украинская певица Тина Кароль, которая недавно взбудоражила сеть откровенным нарядом, продолжает радовать поклонников. Певица готовит новый трек, премьера которого запланирована на 29 ноября.

На официальной странице фан-группы артистки появился тизер новой песни Тины Кароль. "Ты единственный, кто в силах меня приручить" – такие слова можно услышать в маленьком опубликованном отрывке песни.

"Премьера уже в этот четверг", – говорится в сообщении.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль (@tinakarol_fantina) 24 Ноя 2018 в 11:14 PST

"Вау", "Жду с нетерпением", "Очень красиво", "Я в восторге, скорее бы", – написали под тизером поклонники Тины.

Напомним, недавно Тина Кароль трогательно поздравила сына с днем рождения.

Ранее Тина Кароль поразила поклонников новым золотым мини-платьем. Наряд дополняла полупрозрачная шифоновая накидка с длинным шлейфом. А поверх нее был наброшен еще и импровизированный дождевик, поскольку во время выступления на "Танцах со звездами" Кароль пела, стоя под дождем с раскрытым зонтом.