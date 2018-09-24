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"Ты лучшая": Анита Луценко высказалась об уходе Маши Ефросининой из "Танцев со звездами"

В прямом выпуске проект покинули Маша Ефросинина и Максим Леонов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:30
Анита Луценко. Фото: instagram.com/anitasporty
Анита Луценко. Фото: instagram.com/anitasporty

В воскресенье, 23 сентября состоялся пятый эфир проекта "Танцы со звездами". На этот раз в "зоне риска" оказались две пары – Маша Ефросинина и Максим Леонов, а также Руслан Сеничкин и Яна Цибульская. Неожиданно шоу покинули именно Ефросинина и Леонов.

Участница проекта Анита Луценко на странице в Instagram написала, что ей будет очень не хватать Ефросининой.

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"Я проснулась с теми же мыслями, что и не могла вчера уснуть. Не могу поверить, что "моя соперница" ушла из танцев. Маша ты знаешь, что ты Великолепна, а твои с Максом Леоновым номера это навсегда и это именно те номера, которые я буду пересматривать! Столько артистизма, упорства на тренировках (мы ежедневно тренировались в соседних залах, поэтому я это точно знаю), и сколько души вы вложили в этот проект! Люблю, ты лучшая! Твой танец был красивым, волшебным, легким и конечно технически отработанным на 100 %. Мне вас будет очень не хватать", – высказалась Анита.

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Анита Луценко и Маша Ефросинина
Фото: instagram.com/anitasporty

Напомним, пятый эфир который прошел под особенной темой "Год, который изменил мою жизнь". Знаменитости раскрыли личные драмы, переживания и главные события, а также истории из жизни, которые помогли им прийти к успеху или полностью поменяли их судьбу.

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Источник: "Сегодня"
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