"Ты – мой Божий ребенок": DZIDZIO рассказал шокирующую историю о том, как мама спасла ему жизнь

Певец принял участие в спецпроекте Сегодня.Lifestyle ко Дню матери

10 мая в Украине и мире отмечается трогательный праздник – День матери. К этому особенному дню Сегодня.Lifestyle подготовили эксклюзивный спецпроект о силе веры мамы в своего ребенка, наполненный чувствами, переживаниями и глубокими эмоциями.

МАМА – первое слово, главное слово в каждой судьбе. Мамы поддерживают наш выбор поступать в театральный вместо юридического, сидят в первом ряду на трибунах и болеют за нас во время спортивных соревнований, закрывают глаза на низкие оценки по математике, понимая, что в ее ребенке растет будущий артист!

Украинские актеры, телеведущие, спортсмены и певцы поделились своей историей о том, как мама повлияла на их выбор в жизни, как помогла с ним определиться, как поддержала решение и воплотила детскую мечту в реальность.

DZIDZIO

Певец DZIDZIO Фото: пресс-служба

История украинского певца DZIDZIO (настоящее имя – Михаил Хома) тронет струны души каждого, потому что она не похожа на другие. Музыкант рассказал, как однажды его мама благодаря своей вере и силе спасла ему жизнь.

"В мае 1983 года мою маму привезли в больницу города Ходоров с ожогами третьей степени на ногах. Так страшно мама обожглась, когда разжигала в селе кухню (печь) и случайно, вместо солярки, полила дрова бензином. Кожа на ногах сверху до колен слезала кусками, очень высокая температура тела, надо было немедленно делать пересадку кожи, маму начали колоть обезболивающим, и здесь в палату забегает врач и сообщает, что МАМА – беременна, примерно второй месяц", – вспоминает DZIDZIO.

Певец DZIDZIO с мамой Фото: Сегодня, instagram.com/dzidzio

По словам певца, врач настаивал, что нужно немедленно делать аборт, потому что ребенок не выживет. Но Мама музыканта – Галина Яновна – настояла на обратном, и заверила, что "ребенок будет".

"Она отказалась от всех обезболивающих уколов, от лекарств против жара и высокой температуры, от пересадки кожи. Никто не понимал маминого упрямства и желания сохранить ребенка, потому что такие страдания выдержала бы не каждая женщина. Лишь одна бабка Екатерина, мамина мама, которая и рассказала мне обо всем этом, поддерживала маму и говорила: "Бог поможет!" – рассказывает музыкант.

DZIDZIO с мамой Галиной Яновной Фото: instagram.com/dzidzio

Всю беременность мама DZIDZIO провела в больнице, ноги немного заживали. Однако во время родов обожженная кожа на ногах потрескалась до крови и глубоких ран...

"Я еще долго, когда был маленьким, не мог понять, почему мама так часто мне говорит: "Ты – мой Божий ребенок". Эту историю я хотел рассказать всем людям, чтобы знали, какая моя Мама – сильная, упрямая, и сделала в свое время такой важный выбор для себя и меня – сохранила мою жизнь!" – с трепетом поделился DZIDZIO своими чувствами.

Спасибо Вам, моя родная и сильная МАМА, за все, что у меня есть в жизни! Будьте мне здоровы, живите долго и счастливо!

"Если бы не ты... МАМА" – спецпроект о силе веры мамы в своего ребенка и как порой именно она заставляет достигать нас тех высот, о которых даже боялись мечтать. Посмотреть весь спецпроект.

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