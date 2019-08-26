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"Ты – великая женщина": Топалов поздравил Тодоренко с годовщиной

Певец опубликовал новое фото со свадьбы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:28
Регина Тодоренко и Влад Топалов отметили годовщину свадьбы
Регина Тодоренко и Влад Топалов отметили годовщину свадьбы
Фото: instagram.com/reginatodorenko

В июле 2019 года Регина Тодоренко вышла замуж за Влада Топалова. Звездные супруги все еще публикуют фотографии с церемонии венчания в Италии, к которой они так долго готовились. На днях российский певец разместил в сети еще одно свадебное фото с Региной и поздравил любимую с годовщиной, о которой, как оказалось, ведущая совсем забыла.

Что Регина Тодоренко делала в Одессе, смотрите в следующем видео:

На странице Влада Топалова в Instagram появилась публикация, поводом для которой послужил их с Тодоренко общий праздник.

"Ты – великая женщина. Горжусь тобой каждый день. Уважаю тебя всё больше! Влюбляюсь в тебя заново каждое утро, а каждый вечер вновь хочу жениться на тебе. Ты – моя самая большая радость и счастье! Вы с сыном – моё всё! Люблю тебя больше жизни! С годовщиной тебя, бэрчик", – написал Топалов.

INSTAGRAM

Примечательно, что сама Регина забыла о важной дате. Об этом она рассказала в своем профиле. "24 августа 2018й год. Муж приходит домой с огромным букетом цветов со словами: "Я поздравляю тебя, любимая." На что я отвечаю: "Как приятно, что ты помнишь о Дне Независимости Украины." Мой мудрый муж глянул на меня широко улыбаясь и добавил: "И с нашей годовщиной тебя тоже" О которой я, девочки-мальчики, совсем забыла", – поделилась звездная украинка.

INSTAGRAM

В комментариях поклонники Регины и Влада засыпали пару поздравлениями и пожелали им долгой любви и большого счастья.

А недавно стало известно, что Регина Тодоренко и Влад Топалов посещают семейного психолога.

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