"Я умерла быстро": Василий Вирастюк вспомнил о страшном сне после гибели жены

Первая супруга спортсмена погибла под завалами лавины

Украинский спортсмен и самый сильный мужчина Украины Василий Вирастюк стал гостем рубрики "Кава з перцем" в программе "Зірковий шлях", которая выходит по будням в 9:30 на телеканале "Украина". Во время интервью Василий рассказал о своей непростой судьбе – первую супругу Инну он потерял под завалами снежной лавины, вторая жена Светлана уже 10 лет борется с последствиями страшной аварии. Два года назад под колесами авто едва не погиб его старший сын, а год назад Вирастюк похоронил своего старшего брата.

Всего два года брака и в семье спортсмена произошла трагедия – вместе со своей первой женой Инной он отправился встречать 2006 год на горнолыжный курорт в Турцию. Именно там 2 января во время одного из спусков Светлану накрыло снежной лавиной.

"У Светланы что-то произошло с креплением и отстегнулись лыжи. Она стояла вверху там и что-то крутила, а наша остальная компания была снизу горы – в 100 метрах от нее. И когда начала сходить лавина, они ее видели, а супруга стояла спиной и не заметила. Они ей кричали, но она не слышала. Они разбежались, а Светлану накрыло", – вспоминает тот страшный день Василий.

Спасательные работы продолжались 11 часов и все это время спортсмен надеялся на чудо, но когда его не произошло, Вирастюк запил. Просветление к нему пришло на девятый день после смерти Светланы – ему приснился сон с разными гробами. Супруга дала ему понять, что неважен уровень достатка, все равно люди покинут этот мир.

"Ты за меня не переживай, они все страдали, а я умерла быстро", – сказала тогда мне Светлана. Я после этого понял, что мне нужно прекратить пить. Взял сумку на следующий день и пошел тренироваться", – делится Василий.

Впоследствии он встретил свою вторую жену – Светлану, с которой они вместе воспитывают троих детей.

Также недавно гостем рубрики "Кава з перцем" стал известный шоумен Антин Мухарский. Мужчина признался, что пытался себя отравить.

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