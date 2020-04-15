Тяжелый развод: какой мужчина спас Славу Каминскую от депрессии

Певица также рассказала о романах экс-мужа

Украинская певица Слава Каминская летом 2019 года развелась со своим супругом – известным пластическим хирургом Эдгаром Каминским. Солистка группы "НЕАНГЕЛЫ" не скрывает, что переживала разрыв с любимым мужем и отцом ее детей. Не успели все поклонники привыкнуть к мысли, что Слава и Эдгар развелись, как хирург завел новые отношения с арт-директором украинского бренда одежды Ольгой Богатой.

Сама певица призналась в интервью телеканалу "Украина", что не была знакома с новой избранницей экс-супруга. Более того, Каминская утверждает, что после развода это уже не первый роман Эдгара.

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"Нет, конечно. Не знала. Я больше скажу, ходит информация, что после нашего развода это четвертый персонаж. Я свечку не держала и ничего не видела. Мне есть, чем заниматься", – говорит Слава Каминская.

В момент тяжелого развода Славу спас другой мужчина. Из-за переизбытка эмоций певица была готова рассказать все подробности расставания журналистам, но остановил ее продюсер и друг – Юрий Никитин.

"Когда у меня был развод, понятно, что эмоции бурлили. Обо мне бы тогда все СМИ пестрили заголовками о разводе. Но Юра сказал мне: "Слава, ну куда? Это же твоя жизнь, дети и семья. Этого делать нельзя". Он тогда поступил, как человек", – вспоминает звезда.

Напомним, что Славе Каминской на карантине приходится запираться в комнате.

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