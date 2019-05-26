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Тысячи поцелуев: Настя Каменских поделилась первым видео с медового месяца

Они так счастливы вместе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:15
Настя Каменских поделилась первым видео с медового месяца
Настя Каменских поделилась первым видео с медового месяца
Фото: instagram.com/kamenskux

После грандиозной церемонии бракосочетания, которая состоялась 23 мая, Настя Каменских и Потап отправились в свадебное путешествие. Влюбленные проводят время вместе, однако не забывают радовать своих поклонников свежими фото. Накануне Настя опубликовала в Instagram трогательное видео, которое в очередной раз доказывает, как новоиспеченные супруги счастливы вместе.

Смотрите ролик о волнительной истории любви Насти и Потапа:


История любви Насти Каменских и Потапа

На видео Потап и Настя сидят на борту частного самолета, в котором улетели в Турцию. Певица неустанно целует своего избранника, пока тот буквально тает в ее объятиях. "Медовый месяц", – коротко подписала публикацию звезда.

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

В свою очередь Потап опубликовал в блоге фотографию со свадьбы. В кадре он надевает кольцо на палец Насти. "Непростое украшение @kamenskux как мы долго с тобой ждали этого дня", – написал артист.

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

Поклонники дуэта заявили в комментариях, что ждали этого не меньше, чем Настя и Алексей. "13! 13 лет Мы ждали этого дня!", "Все долго ждали этот день!", "Звучит очень трогательно "как мы долго с тобой ждали.." счастья!", – пишут фолловеры.

Напомним, что экс-жена Потапа пришла на его свадьбу с новым возлюбленным. До этого Ирина Горовая прокомментировала отношения Алексея Потапенко и Насти Каменских

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