У 48-летнего Илона Маска и 32-летней певицы Граймс родился первенец – фото

Это мальчик и зовут его X Æ A-12 Musk

Миллиардер Илон Маск и певица Граймс стали родителями. Основатель SpaceX и Tesla объявил о рождении ребенка в понедельник, 4 мая, но еще заранее сообщил фанатам о дате рождения.

"Мама и малыш в порядке", – написал Илон Маск в своем аккаунте в Twitter и опубликовал фотографию, на которой держит младенца на руках.

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В следующих публикациях Илон Маск сообщил, что у них родился мальчик. Для певицы Граймс – это первый ребенок. У Илона Маска есть еще пять сыновей от первой жены Джастин.

Отвечая на вопрос об имени младенца, Илон Маск по-настоящему заинтриговал фанатов. "X Æ A-12 Musk", – написал миллиардер.

Певица объявила о своей беременности в январе этого года, опубликовав необычную фотографию, на которой изображен плод внутри ее живота.

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Ранее певица Граймс сообщила, что ее первенец сможет выбрать себе гендер самостоятельно.

Также сообщалось, что миллиардер Илон Маск принял резонансное решение – он планирует продать практически все физическое имущество.

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