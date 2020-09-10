У 62-летнего Алека Болдуина и его жены родился пятый ребенок: первое фото малыша

Имя сына счастливые родители пока не сообщают

Во вторник, 8 сентября, у 62-летнего голливудского актера Алека Болдуина и его 36-летней супруги Хиларии родился пятый ребенок. Об этом Хилария сообщила на своей странице в Instagram в среду вечером.

На странице Болдуин появилось фото счастливых родителей. На снимке Хилария держит сына на руках, а Алек сидит рядом с ней.

"Прошлой ночью у нас родился ребенок. Он идеален, и мы очень счастливы. Оставайтесь с нами, чтобы вскоре узнать имя", – написала жена актера.

Алек и Хилария Болдуин Фото: instagram.com/hilariabaldwin

В комментариях звездную пару принялись поздравлять коллеги, друзья и поклонники.

Отметим, что о беременности Хиларии стало известно в апреле этого года. Женщина не спешила делиться радостной новостью с миром, поскольку ранее у нее было два выкидыша. Хилария не теряла надежду выносить и родить пятого ребенка, что ей, к счастью, удалось.

Алек и Хилария также воспитывают еще четверых детей: 7-летнюю Кармен, 5-летнего Рафаэля, 4-летнего Леонардо и 2-летнего Ромео.

Алек и Хилария Болдуин с детьми Фото: instagram.com/hilariabaldwin

Отметим, что для Алека малыш стал шестым ребенком – от брака с актрисой Ким Бейсингер у актера есть 24-летняя дочь Айрленд.

Напомним, певец Эд Ширан впервые стал отцом и рассекретил необычное имя ребенка.

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