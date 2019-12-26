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У актрисы Галины Волчек отказали органы – СМИ

Худрука "Современника" ввели в медикаментозную кому

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:07
Галина Волчек
Галина Волчек
Фото: Facebook

Знаменитая 86-летняя российская актриса и режиссер Галина Волчек была срочно госпитализирована и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Более того, артистку ввели в медикаментозную кому.

Смотрите сюжет о погибшей украинской актрисе Марине Куклиной:

Как сообщает Telegram-канал Mash, врачи не могут приступить к активному лечению Волчек, так как ее организм сильно ослаблен.

"Препараты пока не помогают — Галина Борисовна крайне нестабильна и находится под постоянным контролем медиков", – говорится в сообщении.

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Отметим, что у актрисы диагностировали двухстороннюю пневмонию с осложнениями, развился ателектаз — спадение доли легкого, обусловленный разрушением тканей внутреннего органа.

Галина Волчек родилась в Москве в 1933 году. В 1971-м она стала режиссером театра "Современник", а затем его художественным руководителем.

На счету актрисы более 25 ролей в фильмах ("Дон Кихот", "Шли солдаты", "Берегись автомобиля", "Свой", "Король Лир" и другие). Галина Волчек сняла более 10 картин и сыграла десятки персонажей в театральных постановках.

В 2009 году Галина Волчек посещала Украину.

Ранее мы писали, что известную российскую актрису экстренно госпитализировали из-за угрозы потери зрения.

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