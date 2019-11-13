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У Аллы Мазур онкология: что известно об украинской телеведущей

Алла Мазур сообщила о своем диагнозе в соцсети

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:46
Алла Мазур
Алла Мазур
Фото: instagram.com/allamazurofficial

У известной украинской телеведущей Аллы Мазур обнаружили онкологию. О том, что Алла Мазур больна, рассказала она сама на странице в Facebook. Алла призвала всех бережно относиться к своему здоровью и не пренебрегать медицинским осмотром.

Отметим, что рак обнаружили и у актрисы Анастасии Заворотнюк, подробности – в видео:

Алла Мазур – автор и ведущая информационно-аналитической программы. На телевизионной премии "Телетриумф" она восемь раз была признана лучшей ведущей информационно-аналитической программы.

Алла Мазур в молодости, биография телеведущей

Алла Мазур родилась в Зенькове Хмельницкой области в семье врачей. Отец Аллы Григорий был стоматологом. Свои первые журналистские шаги делала еще в школьные годы, когда писала статьи в местную газету. Алла Мазур имеет профильное образование: окончила факультет журналистики Киевского университета им. Тараса Шевченко.

Алла Мазур
Алла Мазур
Фото: Facebook

Алла Мазур работает в информационно-аналитической программе с первых дней существования программы. Для многих Алла является образцом профессионального журналиста и ведущей.

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Алла Мазур: личная жизнь

В 2008 у Аллы Мазур родился сын Артем. В социальных сетях Алла Мазур часто рассказывает о своем сыне и распространяет общие снимки с парнем. Впрочем, о том, что Алла Мазур беременна и ждет ребенка мало кто интересовался. Но телеведущая тщательно скрывает подробности личной жизни и в течение многих лет не раскрывает имени отца ребенка.

Алла Мазур, сын Артем
Алла Мазур, сын Артем
Фото: instagram.com/allamazurofficial

Сын Мазур увлекается видеоблогингом, о чем ведущая с гордостью сообщала в сети. Телеведущая очень любит своих домашних животных – Мусика и Асю.

INSTAGRAM

Мазур часто публикует фото своих домашних любимцев в соцсети.

INSTAGRAM

Пока мало что известно о болезни Аллы Мазур, кроме того, что у нее обнаружили злокачественную опухоль. Рак у телеведущей выявили украинские врачи, которые и отправили Мазур на биопсию.

Напомним, недавно известная телеведущая в прямом эфире узнала, что у нее рак.

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