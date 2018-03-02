У Анджелины Джоли случился нервный срыв

Сегодня, 11:29

Джоли больше не справляется с проблемами в личной жизни

Анджелина Джоли. Фото: AFP
Анджелина Джоли. Фото: AFP

Анджелина Джоли больше не справляется с проблемами в личной жизни. Актриса и так тяжело переживала развод с Брэдом Питтом, а теперь еще весь мир обсуждает, что ее бывший муж решил сойтись с Дженнифер Энистон.

Как сообщило издание The National Enquirer, у актрисы случился нервный срыв, когда она узнала, что ее бывший муж может вернуться к Дженнифер Энистон. Инсайдер видел, как подавленная Энджи покидала кабинет психотерапевта.

Анонимный источник из окружения актрисы подтвердил эту информацию. "Она поняла, что не справляется самостоятельно. Анджелина разбита, ей больно от одной мысли, что Питт и Энистон могут сойтись. К психологу она ходит раз в неделю, но думает посещать специалиста чаще", -сообщил инсайдер.

Напомним, как сообщают западные СМИ, больше всех воссоединения Брэда Питта и Дженнифер Энистон ждет Джейн Питт. Мама актера всегда считала, что они идеальная пара. 

Недавно Анджелина Джоли и Брэд Питт смогли договориться о восстановлении своего делового партнерства.
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