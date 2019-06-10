У Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение – СМИ

Состояние российского продюсера врачи оценивают как тяжелое

Бари Алибасов Фото: Instagram

72-летний российский продюсер Бари Алибасов на прошлой неделе попал в больницу в результате серьезного отравления. Вместо воды, мужчина сделал глоток средства для промывания труб, что вызвало плачевные последствия. Бари Алибасов попал в больницу и пребывает в реанимации. Медики изначально оценивали его состояние как тяжелое.

Подробнее о госпитализации Бари Алибасова:

Вскоре появилась информация о том, что врачи ожидают стабилизации состояния продюсера, чтобы провести сложную операцию. Однако вместо этого состояние Бари Алибасова ухудшилось, в течение четырех дней его не могут вывести из медикаментозной комы. А теперь стало известно, что у Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По сведениям СМИ, в данный момент врачи пытаются остановить кровотечение, но ситуация остается тяжелой. Известно также, что содержание гемоглобина в крови продюсера упало до критического уровня - 80 г/л. Алибасов до сих пор находится в коме.

Ранее мы также писали, что, будучи в сознании, Бари Алибасов прямо в больнице переписал завещание.

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