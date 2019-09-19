У богатых свои причуды: Приянка Чопра арендовала футбольное поле для мужа-именинника

Актриса устроила супругу грандиозную вечеринку в Чикаго

Приянка Чопра и Ник Джонас Фото: Getty Images

Известная индийская актриса Приянка Чопра, которая недавно откровенно рассказала о дружбе с Меган Маркл, удивила поклонников и своего супруга Ника Джонаса праздничным подарком ко дню его рождения.

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37-летняя знаменитость решила устроить праздник на широкую ногу. Актриса арендовала целый футбольный стадион в Чикаго, чтобы ее супруг, участник группы Jonas Brothers, смог отпраздновать свое 27-летие. Тематическая вечеринка прошла в кругу близких и друзей. Более того, знаменитость позаботилась о спортивной форме для игры и организовала товарищеский матч.

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Ник Джонас был потрясен таким сюрпризом от любимой жены и на своей странице в Twitter поделился яркими фото.

Празднование день рождения Ника Джонаса в Чикаго Фото: Twitter Празднование день рождения Ника Джонаса в Чикаго Фото: Twitter Празднование день рождения Ника Джонаса в Чикаго Фото: Twitter Празднование день рождения Ника Джонаса в Чикаго Фото: Twitter 1/4

"Я настолько счастлив, что смог отметить свое 27-летие в кругу семьи, друзей и поклонников в Чикаго и Сент-Поле. Моя прекрасная жена умеет удивлять! Она организовала трогательный футбольный матч с участием всех моих близких друзей и родственников на стадионе Soldier Field. После этого мы несколько часов играли в гольф, а затем была вечеринка с пиццей, текилой, тортом и сигарами", – восторженно написал именинник.

Также напомним, что Приянка Чопра сыграет в супергеройском фильме Роберта Родригеса для Netflix.

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