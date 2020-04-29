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У Бориса Джонсона и его невесты родился сын: подробности

32-летняя невеста политика родила малыша 29 апреля

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 13:22

Британский премьер-министр Борис Джонсон, который поборол коронавирус, стал отцом. Его невеста Кэрри Симондс родила 55-летнему политику сына.

По информации британского издания The Independent, малыш появился на свет в лондонской больнице утром, 29 апреля.

Политик Борис Джонсон и его невеста Кэрри Сімондс
Политик Борис Джонсон и его невеста Кэрри Сімондс
Фото: Getty Images

"Премьер-министр и госпожа Симондс очень рады объявить о рождении здорового мальчика в лондонской больнице сегодня утром. У матери и ребенка все хорошо", – заявил представитель пары.

В начале февраля этого года Борис и Кэрри сообщили, что ожидают ребенка, а также собираются пожениться. Отметим, что Джонсон был уже женат трижды. Во втором браке с Марине Вилер у него родились четверо детей: две дочери – Лара и Кассия, а также два сына – Мило и Теодор. Кроме того, у политика есть внебрачная дочь от искусствоведа Хелен Макинтайр.

Также смотрите в сюжете историю любовных романов премьер-министра Британии – Бориса Джонсона:

Напомним, что коронавирусную инфекцию обнаружили у главы британского правительства 26 марта. Он продолжал руководить страной, самоизолировавшись в своей резиденции, но 5 апреля был доставлен в лондонскую больницу святого Фомы для проведения анализов, так как повышенная температура держалась у него уже больше 10 дней.

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