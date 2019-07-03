У Брэда Питта появилось новое хобби

Актер украсил обложку журнала и рассказала о новом увлечении

Брэд Питт Фото: Getty Images

Голливудский актер Брэд Питт, который недавно провели несколько дней на вилле в Италии с Дженнифер Энистон, украсил обложку известного австралийского журнала GQ и рассказал о своем новом увлечении.

55-летний Брэд Питт влюбился. Все подробности в видео:

55-летний американский красавчик признался, что у него появились новые увлечения, поэтому теперь он реже будет участвовать в телевизионных проектах. Также актер отметил, что ему больше нравится появляться по ту сторону экрана, поэтому продюсирование постепенно вытесняет его актерскую карьеру.

Брэд Питт украсил обложку журнала GQ Фото: GQ Australia

"Мне очень нравится находиться по другую сторону камеры, отвечать за производство проекта. Я действительно считаю, что актерская игра больше подходит молодым людям. Дело не в том, что нет интересных, характерных персонажей для зрелых актеров. Никто не отменял естественный отбор", – признался Брэд Питт.

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Ко всему, знаменитый актер также занимается созданием скульптур. По его словам, он может часами просидеть в своей художественной мастерской, которую устроил в собственном имении в Лос-Анджелесе.

Напомним, что в начале мая Брэд Питт появился на вечеринке в честь празднования 50-летия Дженнифер Энистон. Поговаривали, что актер подарил имениннице дом в Беверли-Хиллз, в котором они жили, будучи женатыми.

Ранее сама Дженнифер Энистон рассказала о первой встрече с Анджелиной Джоли.

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