У Брэда Питта появилось новое хобби
Актер украсил обложку журнала и рассказала о новом увлечении
Голливудский актер Брэд Питт, который недавно провели несколько дней на вилле в Италии с Дженнифер Энистон, украсил обложку известного австралийского журнала GQ и рассказал о своем новом увлечении.
55-летний Брэд Питт влюбился. Все подробности в видео:
55-летний американский красавчик признался, что у него появились новые увлечения, поэтому теперь он реже будет участвовать в телевизионных проектах. Также актер отметил, что ему больше нравится появляться по ту сторону экрана, поэтому продюсирование постепенно вытесняет его актерскую карьеру.
"Мне очень нравится находиться по другую сторону камеры, отвечать за производство проекта. Я действительно считаю, что актерская игра больше подходит молодым людям. Дело не в том, что нет интересных, характерных персонажей для зрелых актеров. Никто не отменял естественный отбор", – признался Брэд Питт.
Ко всему, знаменитый актер также занимается созданием скульптур. По его словам, он может часами просидеть в своей художественной мастерской, которую устроил в собственном имении в Лос-Анджелесе.
Напомним, что в начале мая Брэд Питт появился на вечеринке в честь празднования 50-летия Дженнифер Энистон. Поговаривали, что актер подарил имениннице дом в Беверли-Хиллз, в котором они жили, будучи женатыми.
Ранее сама Дженнифер Энистон рассказала о первой встрече с Анджелиной Джоли.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram