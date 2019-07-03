Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

У Брэда Питта появилось новое хобби

Актер украсил обложку журнала и рассказала о новом увлечении

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:30
Брэд Питт
Брэд Питт
Фото: Getty Images

Голливудский актер Брэд Питт, который недавно провели несколько дней на вилле в Италии с Дженнифер Энистон, украсил обложку известного австралийского журнала GQ и рассказал о своем новом увлечении. 

 55-летний Брэд Питт влюбился. Все подробности в видео:

55-летний американский красавчик признался, что у него появились новые увлечения, поэтому теперь он реже будет участвовать в телевизионных проектах. Также актер отметил, что ему больше нравится появляться по ту сторону экрана, поэтому продюсирование постепенно вытесняет его актерскую карьеру. 

Брэд Питт украсил обложку журнала GQ
Брэд Питт украсил обложку журнала GQ
Фото: GQ Australia

"Мне очень нравится находиться по другую сторону камеры, отвечать за производство проекта. Я действительно считаю, что актерская игра больше подходит молодым людям. Дело не в том, что нет интересных, характерных персонажей для зрелых актеров. Никто не отменял естественный отбор", – признался Брэд Питт.

Читайте также
Неожиданный поворот: Майк Тайсон обвинил Брэда Питта в разрушении семьи

Ко всему, знаменитый актер также занимается созданием скульптур. По его словам, он может часами просидеть в своей художественной мастерской, которую устроил в собственном имении в Лос-Анджелесе.

Напомним, что в начале мая Брэд Питт появился на вечеринке в честь празднования 50-летия Дженнифер Энистон. Поговаривали, что актер подарил имениннице дом в Беверли-Хиллз, в котором они жили, будучи женатыми.

Ранее сама Дженнифер Энистон рассказала о первой встрече с Анджелиной Джоли.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Ссоры в прошлом: Анджелина Джоли помирилась с Брэдом Питтом - СМИ Анджелина Джоли vs Брэд Питт: чего добился актер в "противостоянии" за детей "Люблю Брэда Питта": Дженнифер Энистон призналась в своих чувствах Больше не может терпеть: Брэд Питт выдвинул ультиматум Джоли
актер Голливуд хобби карьера Брэд Питт
Реклама

Новости партнеров

Узнайте, действительно ли полезен зеленый лук
Узнайте, действительно ли полезен зеленый лук
Дочь Александра Абдулова растет его точной копией
Дочь Александра Абдулова растет его точной копией
Обновление человеческого организма: ритмы и циклы
Обновление человеческого организма: ритмы и циклы
Салат Графиня
Салат Графиня

Популярные статьи

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 3 июля: все знаки зодиака

Вчера, 18:11Техно

Солнечное затмение 2 июля: где смотреть космическое событие

Вчера, 15:25Шоу-бизнес

Регина Тодоренко и Влад Топалов: история любви

Вчера, 13:10Шоу-бизнес

От любви до развода: история отношений Славы и Эдгара Каминских

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 2 июля: все знаки зодиака

1 июляFood

Как приготовить самую вкусную творожную запеканку: пошаговый рецепт

1 июляFood

Киви: польза и вред фрукта для организма

1 июляFun

1 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

1 июляШоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри нашли новую няню для сына – СМИ

1 июляШоу-бизнес

Верка Сердючка удивила неожиданной сменой имиджа: фото

1 июляFun

Во что превратился Чернобыль: появились впечатляющие фото

30 июняEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

30 июняEvents

Гороскоп на июль 2019 для знака Стрелец: дайте выход творческой энергии

30 июняEvents

Поздравления с Днем молодежи: прикольные и добрые стихи, картинки и смс

30 июняПсихология

Гороскоп на неделю 30 июня-6 июля для всех знаков зодиака

30 июняШоу-бизнес

Светлана Лобода отпраздновала свадьбу в Киеве: подробности и фото

Новости партнеров

Теперь я гречку готовлю только так
Теперь я гречку готовлю только так
Самая лучшая закуска быстрого поедания. Готовится за 5 минут
Самая лучшая закуска быстрого поедания. Готовится за 5 минут
Удивительные свойства обычного дегтярного мыла
Удивительные свойства обычного дегтярного мыла
Кабачковые оладьи с сыром и чесноком
Кабачковые оладьи с сыром и чесноком
Салат «Цезарь по-американски»
Салат «Цезарь по-американски»
Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко не будет ходить в школу
Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко не будет ходить в школу
Салат «Король в гневе». Рецепт
Салат «Король в гневе». Рецепт
Минутная вкуснятина из доступных продуктов. Ленивый
Минутная вкуснятина из доступных продуктов. Ленивый "Хачапури"
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь