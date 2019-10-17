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У бывшего супруга Анастасии Заворотнюк отобрали квартиру

Сергей Жигунов рискует также потерять права на фильмы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:33
Сергей Жигунов
Сергей Жигунов
Фото: Facebook

Бывший гражданский супруг и коллега Анастасии Заворотнюк, которая больна раком мозга, по сообщениям СМИ, лишился своей московской квартиры из-за долгов перед банком Волгограда.

Анастасия Заворотнюк погасила многолетний кредит. Детали в сюжете:

Как пишет Starhit, Сергей Жигунов задолжал банку 38 миллионов рублей и не собирается погашать долг, поэтому его однокомнатную квартиру в 40 квадратных метров арестовали.

"Да, наш банк судился с Жигуновым и выиграл. Было заключено мировое соглашение об отсрочке до 31 января 2019 года. Но компания Жигунова долг так и не выплатила, поэтому с этого года начали работу судебные приставы", – рассказали представители финансовой организации.

Также известно, что российский актер брал кредит для съемок фильма. Пока из трех квартир суд наложил арест только на одну.

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"Это „однушка" на Мосфильмовской улице площадью в 40 квадратных метров. В ней, к слову, хранились награды артиста — статуэтки и почетные грамоты. Квартиру оценили в 16 миллионов рублей и передали банку. Однако эта сумма весь долг не погасит. У Жигунова были еще три квартиры и дача в Абрамцеве. Но большую часть недвижимости он переписал на жену. Оставшуюся же в собственности единственную квартиру закон забрать не позволяет. Кстати, Жигунову придется еще и выплатить исполнительский сбор — почти 2,7 миллиона рублей", — рассказал знакомый актера.

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Также под угрозой находятся фильмы "Гардемарина". Ранее, за другой долг, он отдал права на девять проектов, среди которых — сериалы "Графиня де Монсоро", "Королева Марго", "Сердца трех".

Напомним, что недавно Сергей Жигунов эмоционально прокомментировал болезнь бывшей гражданской супруги Анастасии Заворотнюк.

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Источник: starhit.ru
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