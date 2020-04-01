У экс-девушки брата Кейт Миддлтон обнаружили COVID-19

Британская актриса 18 дней назад самоизолировалась

Британская актриса и бывшая возлюбленная брата Кейт Миддлтон Донна Эйр заразилась коронавирусом. О результате теста звезда фильма "Мумия возвращается" и сериала "Отель Вавилон" рассказала поклонникам на своей странице в Instagram. До этого о заражении заявила известная певица.

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По словам звезды, 18 дней назад у нее появились симптомы, похожие на грипп. Эйр сдала тест на COVID-19 и он оказался положительным.

"Надеюсь, что всем удается сохранять устойчивость и относительно хорошее настроение во время карантина. Я просто хотела, чтобы вы знали: у меня появились симптомы, напоминающие легкий грипп, и 18 дней назад я самоизолировалась, а также сделала тест. Результат показал COVID-19. К счастью, вскоре симптомы смягчились, а у близких не было признаков вируса. Я продолжу следовать указаниям правительства, а пока посылаю вам лучи любви, особенно тем, кто находится на передовой", – написала актриса.

Добавим, что Джеймс Миддлтон и Донна встречались 5 лет. Но в итоге они расстались, а сейчас брат Кейт Миддлтон готовится к свадьбе с другой женщиной.

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Напомним, что еще один член королевской семьи – принц Чарльз – также вылечился от коронавируса.

Минздрав призывает : при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

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