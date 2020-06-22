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У экс-"ВИА-Гры" обнаружили антитела к коронавирусу

Сегодня, 10:03

Санта Димопулос утверждает, что она не болела

У бывшей участницы группы "ВИА-Гра" Санты Димопулос обнаружили антитела к коронавирусу. Недавно ее супруг Игорь Кучеренко тяжело перенес заражение COVID-19, но сама Санта утверждает, что она не болела.

Ранее также Санта Димопулос очаровала фотографией своей девятимесячной дочери. Звездная мама долго скрывала лицо малышки, но все же решила показать ее поклонникам.

По словам Димопулос, у нее стойкий и крепкий иммунитет от рождения, она никогда не болела и следит за своим здоровьем. К тому же, модель сдавала анализы, которые наличие коронавируса не подтвердили.

"Я совсем не болела. Я не кашляла, сделала КТ легких, все было хорошо, температуры не было, но недавно я сдала тест на антитела к коронавирус, и у меня они есть", – рассказала Санта ведущей Катей Осадчей.

Она также поделилась как заражение перенес ее супруг. Напомним, что Кучеренко переболел коронавирусом после возвращения из Куршевеля еще в апреле.

"Мой муж впервые в своей жизни лежал в больнице. У него были чистые легкие, но была температура, ему было трудно спать. Он почти 12 дней нормально не спал, потому что каждый день была температура под 40. Он никогда не принимал столько антибиотиков – два ему кололи и один он употреблял перорально", – говорит знаменитость.

Накануне также стало известно, что участница "Супермодели по-украински" заразилась коронавирусом: детали болезни.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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