У Фрэнсис МакДорманд украли "Оскар"

Все случилось на вечеринке после награждения, когда актриса положила статуэтку и общалась с гостями

У актрисы Фрэнсис МакДорманд, которая получила награду "Оскар" в этом году за лучшую женскую роль в фильме "Три билборды на границе Эббинг, Миссури", украли статуэтку, пишет NME.

Отмечается, что все случилось на вечеринке после награждения. Актриса положила статуэтку во время общения с другими гостями. Этим воспользовался неизвестный мужчина и схватил статуэтку и скрылся.

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Однако все для актрисы закончилось лучше. Журналистка издания The New York Times Кара Бакли написала в своем Twitter, что похитителя остановил один из фотографов, он забрал у вора статуэтку прежде, чем тот скрылся в толпе. Статуэтку вернули актрисе и МакДорманд попросила отпустить вора.

Напомним, американский актер Леонардо Ди Каприо, который в 2016 году получил долгожданный "Оскар" за лучшую мужскую роль в драме "Выживший", забыл свою статуэтку в ресторане, где праздновал победу.