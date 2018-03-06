У Фрэнсис МакДорманд украли "Оскар"

Сегодня, 09:12

Все случилось на вечеринке после награждения, когда актриса положила статуэтку и общалась с гостями

Фрэнсис Макдорманд. Фото: AFP
Фрэнсис Макдорманд. Фото: AFP

У актрисы Фрэнсис МакДорманд, которая получила награду "Оскар" в этом году за лучшую женскую роль в фильме "Три билборды на границе Эббинг, Миссури", украли статуэтку, пишет NME.

Отмечается, что все случилось на вечеринке после награждения. Актриса положила статуэтку во время общения с другими гостями. Этим воспользовался неизвестный мужчина и схватил статуэтку и скрылся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Однако все для актрисы закончилось лучше. Журналистка издания The New York Times Кара Бакли написала в своем Twitter, что похитителя остановил один из фотографов, он забрал у вора статуэтку прежде, чем тот скрылся в толпе. Статуэтку вернули актрисе и МакДорманд попросила отпустить вора.

.jpg_42

Напомним, американский актер Леонардо Ди Каприо, который в 2016 году получил долгожданный "Оскар" за лучшую мужскую роль в драме "Выживший", забыл свою статуэтку в ресторане, где праздновал победу.
актер, оскар, украли, статуэтка, Фрэнсис Макдорманд

Вы сейчас просматриваете новость "У Фрэнсис МакДорманд украли "Оскар"". Другие Новости шоу бизнеса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шоу-бизнес

Гэри Олдмен. Фото: AFP

Трогательно до слез: Гэри Олдмен произнес речь на премии "Оскар-2018"

Вчера, 18:15

Актер победил в номинации "Лучшая мужская роль"

Шоу-бизнес

Фрэнсис Макдорманд. Фото: AFP

Во время своей речи на "Оскаре" Фрэнсин Макдорманд заставила встать всех женщин

Вчера, 17:28

Фрэнсин победила в номинации "Лучшая главная женская роль"
Загрузка...
Загрузка...