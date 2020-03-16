У голливудской актрисы Ольги Куриленко обнаружили коронавирус

Девушка Бонда находится дома в изоляции

Ольга Куриленко Фото: Instagram

Фанаты еще не могут прийти в себя после диагноза голливудского актера Тома Хэнкса COVID-19, как новым заявлением шокировала еще одна мировая знаменитость. Актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко также призналась, что находится в изоляции из-за коронавируса.

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На своей странице в Instagram девушка Бонда сообщила, что уже неделю находится в своем доме. Актрисе диагностировали коронавирус.

"Сижу в изоляции дома с диагнозом коронавирус. Уже почти неделю болею. Температура и слабость — мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это всерьез!", — написала Ольга.

Наоми Кембел показала, как путешествует во время коронавируса:

Насколько состояние звезды серьезное, пока неизвестно. Отметим, что это уже не первый случай заболевания коронавирусом среди мировых знаменитостей. Так, немецкая супермодель Хайди Клум опасается, что заразилась. Но 46-летняя знаменитость не может пройти тест, который определил бы ее недуг.

Ранее дети инфицированного коронавирусом Тома Хэнкса обратились к фанатам.

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