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У известного актера угнали дорогой раритетный автомобиль

Актер планировал реставрировать машину, но ее угнали прямо с ремонтной мастерской

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:27
Джерард Батлер
Джерард Батлер
Фото: Getty Images

Как всем известно, голливудский актер Джерард Батлер стал одним из тех знаменитостей, чей особняк пострадал во время мощных лесных пожаров в Калифорнии. Звезда фильма "Голая правда" во время пожара был эвакуирован. Теперь же актер лишился второго дома: у звезды украли трейлер стоимостью 11 тыс долларов, пишет Daily Mail.

Дом на колесах от ведущего американского бренда по производству трейлеров, угнали с парковки в долине Сан-Фернандо, Калифорния. Батлер планировал реставрировать свой трейлер Airstream Silver Sovereign, который был выпущен еще в 1969 году.

Транспорт пригнали в ремонтную мастерскую, и именно оттуда он и был угнан. Скрываясь вместе с раритетом, неизвестные снесли ворота. Источники сообщают, что Батлер купил трейлер, который по своей форме напоминал ракушку, за пределами штата. В схожем "доме" актер жил на время съемок в ленте "Геошторм". Сейчас поисками воров и транспорта занимается полиция Калифорнии.

Напомним, актеру Джерарду Батлеру выпала удача сняться вместе в фильмах с Анджелиной Джоли и Дженнифер Энистон. Ведущий ток-шоу Watch What Happens Live, гостем которого на днях стал актер, не мог не задать Батлеру каверзные вопросы по поводу  коллег. Джерарду пришлось ответить, кто из бывших жен Брэда Питта целуется лучше.

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машина трейлер Джерард Батлер
Источник: Сегодня
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