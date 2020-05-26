У известного российского ведущего обнаружили COVID-19: Гордон опроверг слухи

Александр Гордон прокомментировал заражение коронавирусом

После заражения коронавирусом российской актрисы Дарьи Мороз стало известно о еще одной знаменитости, которая подхватила опасный вирус. Так, российский телеведущий Александр Гордон узнал о заражении прямо во время съемок программы в студии Останкино.

Как сообщает Telegram-канал "Звездач", во время работы над новым выпуском программы "Док-ток" Гордон сдал экспресс-тест на СOVID-19. Спустя 10 минут пришли результаты, которые оказались положительными. После чего телеведущий покинул съемочной площадку.

Телеведущий Александр Гордон Фото: aleksandrgordon.tv

Позже 56-летний Гордон в комментарии изданию "Вечерняя Москва" опроверг все слухи о заражении: "Это бред! Я даже комментировать не буду, нет у меня никакого коронавируса".

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Напомним, что недавно вирус подхватила еще одна актриса – звезда фильма "Водитель для Веры" Алена Бабенко. Бабенко отметила, что в настоящее время чувствует себя уже лучше и что коронавирус отступает, а также поблагодарила медиков.

Также недавно сообщалось, что у известного украинского певца и его семьи подозревают коронавирус.

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