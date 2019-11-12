Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Начинаю бороться": у известной ведущей Аллы Мазур обнаружили рак

Украинская ведущая сделала публичное заявление о тяжкой болезни

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:41
Алла Мазур
Алла Мазур
Фото: Facebook

У известной ведущей "ТСН" Аллы Мазур обнаружили онкологию. О своем страшном диагнозе ведущая рассказала на странице в Facebook. Алла призвала всех бережно относиться к своему здоровью и не пренебрегать медицинским осмотром. Отметим, что также с раком на протяжении семи месяцев боролась украинская телеведущая и актриса Янина Соколова.

Близкие подтвердили, что у Анастасии Заворотнюк онкология. Подробности в сюжете:

Также Мазур призналась, что первое время после того, как у нее обнаружили злокачественную опухоль, ей хотелось спрятаться от всех, уйти в себя. По ее словам, она сейчас понимает, что о болезни не нужно молчать.

"У меня обнаружили злокачественную опухоль. Они, оказывается, есть бессимптомные. И я – начинаю бороться. Благодарна себе, что нашла время для осмотра. Благодарна украинским врачам, которые вовремя отправили на биопсию: выполнив международный протокол. Благодарна за помощь моей семье, моим друзьям, моим коллегам, которые готовы подставить плечо в трудную минуту", – сделала публичное признание ведущая.

Читайте также:
Янина Соколова рассказала о страшных болях во время химиотерапии

Также Алла Мазур рассказала, что все подробности она расскажет позже, а сейчас она приступила к борьбе с тяжелым заболеванием. Ко всему, ведущая добавила, что продолжит работу и не собирается выпадать из жизни.

"Рассказываю, чтобы вдохновить каждую украинскую женщину – особенно после 45-ти – проходить профилактический осмотр хотя бы раз в год. И сделать это – безотлагательно. Относиться к себе внимательно. Находить время и проверяться. Желательно – несколькими способами. И даже в нескольких учреждениях. Тогда шансы на здоровую жизнь значительно возрастают. Это все подробности, которые считаю уместным сообщить сейчас. Борьба началась, и я уже почувствовала: путь не будет легким. Но я планирую работать дальше, не выпадать из жизни. И верю, что следующий пост на эту тему – пусть и через некоторое время – будет о победе. Тогда и расскажу все подробнее", – подытожила Алла.

Также недавно известная телеведущая в прямом эфире узнала, что у нее рак.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
"Очень переживаю за Настю": российский продюсер дал совет семье Заворотнюк "Сложная ситуация": коллега мужа Заворотнюк рассказала, что на самом деле происходит в их семье Янина Соколова рассказала о страшных болях во время химиотерапии
ведущая онкология Алла Мазур
Реклама

Новости партнеров

5 имен мужчин, которые станут лучшими мужьями
5 имен мужчин, которые станут лучшими мужьями
Онкохвора Заворотнюк розповіла про серйозні проблеми з психікою
Онкохвора Заворотнюк розповіла про серйозні проблеми з психікою
Які дівчата вважалися еталонами краси в 70-ті
Які дівчата вважалися еталонами краси в 70-ті
ТОП-5 правил, чтобы сохранить здоровье печени
ТОП-5 правил, чтобы сохранить здоровье печени

Популярные статьи

Сегодня, 09:33Fun

Считали вымершим: необычный олень размером с кошку попал на видео

Вчера, 17:27Афиша

Не оправдалось: перезагрузку "Беверли-Хиллз, 90210" закрывают после первого сезона

Вчера, 16:49Travel

Сколько стоит отдых в Карпатах зимой 2020: от Буковеля до Яремче

Вчера, 14:34Шоу-бизнес

"Волшебная": Ирина Билык показала, как выглядела в молодости

Вчера, 13:09Техно

Windows 10 заставили работать на "древнем" калькуляторе: видео

Вчера, 11:41Психология

ТОП-7 качеств людей с высоким эмоциональным интеллектом

Вчера, 11:02Fun

Невесту высмеяли из-за "прозрачного" свадебного платья: фото

Вчера, 08:01Шоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": кто покинул проект в двенадцатом эфире

10 ноябряПсихология

Гороскоп на неделю 10-16 ноября: все знаки зодиака

10 ноябряEvents

В чем встречать Новый год 2020 по знакам зодиака

10 ноябряШоу-бизнес

Молодая украинская исполнительница едва не попала за решетку

10 ноябряШоу-бизнес

Украинский певец подтвердил свой роман с участницей "ВИА Гры"

10 ноябряТехно

Игровой сервис Google Stadia стал доступен для Android

10 ноябряFun

Мужчина отказался от алкоголя на три года: как он выглядит сейчас

10 ноябряШоу-бизнес

Все в сборе: Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые появились на публике с Меган и Гарри

10 ноябряШоу-бизнес

Источник рассказал о состоянии здоровья Заворотнюк

Новости партнеров

Сияет как новенькая: чем отмыть пригоревшую кастрюлю
Сияет как новенькая: чем отмыть пригоревшую кастрюлю
Тыквенный пирог с крем-сыром от Эктора Хименес-Браво (рецепт)
Тыквенный пирог с крем-сыром от Эктора Хименес-Браво (рецепт)
Медики назвали причины рака поджелудочной железы:
Медики назвали причины рака поджелудочной железы: "Остановитесь"
7 советов, как и когда пить кофе с пользой для здоровья
7 советов, как и когда пить кофе с пользой для здоровья
В Индии на свет появилась девочка-осьминог: что случилось?
В Индии на свет появилась девочка-осьминог: что случилось?
Как расставить мебель в однокомнатной квартире (57 фото)
Как расставить мебель в однокомнатной квартире (57 фото)
Можно ли пить вчерашний чай?
Можно ли пить вчерашний чай?
Колишній чоловік української співачки оголосив про розлучення
Колишній чоловік української співачки оголосив про розлучення