"Начинаю бороться": у известной ведущей Аллы Мазур обнаружили рак

Украинская ведущая сделала публичное заявление о тяжкой болезни

Алла Мазур Фото: Facebook

У известной ведущей "ТСН" Аллы Мазур обнаружили онкологию. О своем страшном диагнозе ведущая рассказала на странице в Facebook. Алла призвала всех бережно относиться к своему здоровью и не пренебрегать медицинским осмотром. Отметим, что также с раком на протяжении семи месяцев боролась украинская телеведущая и актриса Янина Соколова.

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Также Мазур призналась, что первое время после того, как у нее обнаружили злокачественную опухоль, ей хотелось спрятаться от всех, уйти в себя. По ее словам, она сейчас понимает, что о болезни не нужно молчать.

"У меня обнаружили злокачественную опухоль. Они, оказывается, есть бессимптомные. И я – начинаю бороться. Благодарна себе, что нашла время для осмотра. Благодарна украинским врачам, которые вовремя отправили на биопсию: выполнив международный протокол. Благодарна за помощь моей семье, моим друзьям, моим коллегам, которые готовы подставить плечо в трудную минуту", – сделала публичное признание ведущая.

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Также Алла Мазур рассказала, что все подробности она расскажет позже, а сейчас она приступила к борьбе с тяжелым заболеванием. Ко всему, ведущая добавила, что продолжит работу и не собирается выпадать из жизни.

"Рассказываю, чтобы вдохновить каждую украинскую женщину – особенно после 45-ти – проходить профилактический осмотр хотя бы раз в год. И сделать это – безотлагательно. Относиться к себе внимательно. Находить время и проверяться. Желательно – несколькими способами. И даже в нескольких учреждениях. Тогда шансы на здоровую жизнь значительно возрастают. Это все подробности, которые считаю уместным сообщить сейчас. Борьба началась, и я уже почувствовала: путь не будет легким. Но я планирую работать дальше, не выпадать из жизни. И верю, что следующий пост на эту тему – пусть и через некоторое время – будет о победе. Тогда и расскажу все подробнее", – подытожила Алла.

Также недавно известная телеведущая в прямом эфире узнала, что у нее рак.

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