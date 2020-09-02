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У Кендалл Дженнер появился двойник: сходство девушек поразило Сеть

Сегодня, 18:40

Девушка, которая похожа на модель, живет в Грузии

В Instagram нашли девушку, которая очень похожа на знаменитую американскую модель, младшую сестру Ким Кардашьян – Кендалл Дженнер, сообщает Daily Mail.

"Клон" Дженнер зовут Теона Чачуа, она живет в Тбилиси, Грузия. 29-летняя грузинка завела свой бьюти-блог в 2018 году, а некоторое время спустя ее засыпали комментариями о сходстве с Дженнер.

Девушка призналась – когда поклонники семейства Дженнер-Кардашьян поняли, что Теона очень похожа на Кендалл, ее начали останавливать на улице, чтобы сделать фото.

Кендалл Дженнер (слева) и Теона Чачуа (справа)
Кендалл Дженнер (слева) и Теона Чачуа (справа)
Фото: instagram.com/kendalljenner, instagram.com/teonachachua

"Приятно, когда тебя сравнивают с такой красивой девушкой, как Кендалл. Иногда люди смотрят на меня на улице и говорят: "Боже мой, ты похож на нее". Я получаю много комментариев, особенно от ее поклонников, которые на самом деле думают, что я – это она. Моя семья шутит, что мы, видимо, с ней родственницы. Для меня это тоже немного странно, ведь, в конце концов, я же просто обычная девушка", – говорит Теона.

INSTAGRAM

Теону также частенько сравнивают с другой знаменитой моделью – Эмили Ратаковски. Нередко девушке пишут сообщения о том, что она также имеет сходство с Сандрой Баллок.

Сколько тратят на костюмы двойники звезд, смотрите в видео ниже:

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