У королевы Елизаветы II появился новый официальный портрет

На фото Ее Величество впервые за несколько месяцев появилась в тиаре

У королевы Елизаветы II появился новый официальный портрет. Фото британской королевы сделано специально для Канады и будет располагаться в правительственных зданиях, школах и посольствах. На снимке Ее Величество позирует в тиаре.

На 94-летней Елизавете ІІ также белое платье, сет из ожерелья, сережек и браслета с синим сапфиром и бриллиантами, и канадские знаки отличия.

Примечательно, что эти же украшения королева носила во время своего турне по Канаде в 1990 году.

Королева Елизавета II Фото: instagram.com/chrisjacksongetty

Известно, что портрет Елизаветы II был сделан в марте 2019 года в Виндзорском замке. Ее Величество снимал королевский фотограф Крис Джексон. Именно он поделился фотографией королевы Британии на своей странице в Instagram.

Каким видом транспорта пользуется королева Елизавета II, смотрите в сюжете:

Ранее сообщалось, что Елизавета II впервые за весь карантин вышла в свет и вызвала у публики одни недоумения.

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