У Льва Лещенко начался отек легких из-за коронавируса – СМИ

Певец находится в тяжелом состоянии

Известный российский певец Лев Лещенко заразился коронавирусом. На днях артист вместе со своей супругой попали в больницу с подозрением. Спустя несколько дней пребывания в больнице московского поселка Коммунарка Льву стало намного хуже и его перевели в реанимацию. А в четверг, 26 марта, стало известно, что у Льва Лещенко подтвердился COVID-19.

Самочувствие российского артиста не улучшается, а наоборот, стало стремительно ухудшаться. Сначала у него обнаружили двустороннюю пневмонию, а теперь, у Льва Лещенко начался отек легких. Состояние певца оценивается медиками как тяжелое. Об этом сообщает "СтарХит" со ссылкой на росСМИ.

Лев Лещенко Фото: instagram.com/leshchenko_lv

Отметим, по словам концертного директора, 11 марта Лев Лещенко и его супруга Ирина вернулись из США и Канады, где могли заразиться коронавирусом.

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