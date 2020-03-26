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У Льва Лещенко начался отек легких из-за коронавируса – СМИ

Певец находится в тяжелом состоянии

Валерия Ильченко
Сегодня, 16:15

Известный российский певец Лев Лещенко заразился коронавирусом. На днях артист вместе со своей супругой попали в больницу с подозрением. Спустя несколько дней пребывания в больнице московского поселка Коммунарка Льву стало намного хуже и его перевели в реанимацию. А в четверг, 26 марта, стало известно, что у Льва Лещенко подтвердился COVID-19.

Самочувствие российского артиста не улучшается, а наоборот, стало стремительно ухудшаться. Сначала у него обнаружили двустороннюю пневмонию, а теперь, у Льва Лещенко начался отек легких. Состояние певца оценивается медиками как тяжелое. Об этом сообщает "СтарХит" со ссылкой на росСМИ.

Лев Лещенко
Лев Лещенко
Фото: instagram.com/leshchenko_lv

Отметим, по словам концертного директора, 11 марта Лев Лещенко и его супруга Ирина вернулись из США и Канады, где могли заразиться коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Лев Лещенко коронавирус
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