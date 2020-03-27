У Льва Лещенко подтвердили коронавирус: официальное заявление о состоянии артиста

Заявление сделал лечащий врач певца

Известный советский и российский певец Лев Лещенко на днях был госпитализирован с подозрением на коронавирус. 26 марта появилась информация о том, что у артиста подтвердился COVID-19. Кроме того, СМИ сообщили, что у Льва Лещенко начался отек легких – как осложнение заболевания.

А буквально несколько часов назад лечащий врач знаменитости решил нарушить молчание. По словам Дениса Проценко, он попросил у своего звездного пациента разрешения на публикацию информации о состоянии его здоровья. На своей странице в Facebook медик сообщил, что у Льва Лещенко действительно обнаружен коронавирус.

Российский певец Лев Лещенко Фото: instagram.com/leshchenko_lv

В первые дни состояние Льва Лещенко ухудшилось и он был доставлен в реанимацию. Однако на данный момент артист чувствует себя лучше, не нуждается в дополнительном кислороде и в ближайшее время его переведут в госпитальное отделение.

"Спекуляции некоторых СМИ на тему состояния здоровья Льва Валерьяновича Лещенко заставили меня утром спросить его официального разрешения опубликовать этот пост. Л.В. поступил к нам в стационар с клинико-рентгенологической картиной внебольничной пневмонии. После дообследования была подтверждена короновирусная этиология пневмонии. В первые сутки после поступления состояние пациента ухудшилось – наросла одышка и снизились показатели оксигенации крови. В связи с этим мы продолжили лечение в условиях отделения реанимации. На сегодняшний день состояние пациента стабильно и он не нуждается в дополнительном кислороде и мы планируем продолжить его лечение в госпитальном отделении", – написал Денис Проценко.

Отметим, информация о состоянии супруги Льва Лещенко, которая была доставлена в больницу с подозрением на коронавирус вместе с певцом, отсутствует.

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