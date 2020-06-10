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У Максима Михайлюка роман с одной из участниц: почему все так считают

Сегодня, 08:08

Анастасия Кириенко заинтриговала неожиданным снимком

Победительница романтического шоу "Холостяк-10" Дарья Ульянова и главный герой Максим Михайлюк после завершения проекта расстались. Причиной стало признание пилота в том, что у него был интим с другой участницей. 23-летняя гимнастка расценила это как измену и не захотела продолжать отношения.

С кем именно у главного героя был интим, неизвестно. Сначала все подумали о второй финалистке, но Дана опубликовала личную переписку с Дашей в доказательство того, что близости с пилотом Максимом Михайлюком у нее не было. На днях еще одна участница Анастасии Кириенко, которая покинула "Холостяк" в восьмом выпуске, заинтриговала поклонников в Instagram неожиданным снимком.

Участница шоу "Холостяк-10" Анастасия Кириенко
Участница шоу "Холостяк-10" Анастасия Кириенко
Фото: instagram.com/k_kirienko

Девушка опубликовала селфи на переднем сидении автомобиля, где ее обнимает мужчина. На снимке видна лишь часть руки и лица избранника. Внимание пользователей привлекла схожесть молодого человека с Максимом Михайлюком. К тому же Анастасия закрыла доступ к комментариям, а это стало предлогом для возникновения слухов об их романе.

Холостяк Макс Михайлюк
Холостяк Макс Михайлюк
Фото: instagram.com/flymax305/

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Напомним, что до этого холостяк Макс Михайлюк прокомментировал скандал вокруг его измены и признался, что личные моменты отношений он не хотел афишировать.

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