У Марго Робби порвалось платье на "Оскаре"

Сегодня, 17:07

Марго выбрала лаконичное белоснежное платье от Chanel

Марго Робби. Фото: AFP
Марго Робби. Фото: AFP

Актриса Марго Робби рассказала о досадной ситуации, которая произошла с ней на "Оскаре-2018".

"Одна из лямок на платье оторвалась", – сообщила Робби журналу People. На помощь Марго пришел ее помощник со швейным набором.

Образ актрисы оказался элегантным и женственным. Марго выбрала лаконичное белоснежное платье от Chanel с вышивкой бисером.

Свой наряд звезда дополнила прозрачным клатчем на цепочке.

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Фото: AFP 

Прямая трансляция юбилейной 90-й церемонии вручения самой престижной кинопремии мира "Оскар" состоялась в эфире телеканала "Украина". Зрители канала первыми узнали имена всех триумфаторов. Лучшим фильмом стала картина режиссера Гильермо дель Торо "Форма воды".

Статуэтку "Оскар" в категории "Лучшая женская роль" получила актриса Фрэнсис Макдорманд за роль в фильме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" режиссера Мартина Макдонаха. Лучшим актером стал Гари Олдман, воплотивший роль Уинстона Черчилля в картине "Темные времена"
оскар, марго робби, Гильермо дель Торо, форма воды
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"Сегодня"

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