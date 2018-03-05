У Марго Робби порвалось платье на "Оскаре"
Марго выбрала лаконичное белоснежное платье от Chanel
Актриса Марго Робби рассказала о досадной ситуации, которая произошла с ней на "Оскаре-2018".
"Одна из лямок на платье оторвалась", – сообщила Робби журналу People. На помощь Марго пришел ее помощник со швейным набором.
Образ актрисы оказался элегантным и женственным. Марго выбрала лаконичное белоснежное платье от Chanel с вышивкой бисером.
Свой наряд звезда дополнила прозрачным клатчем на цепочке.
Фото: AFP
Прямая трансляция юбилейной 90-й церемонии вручения самой престижной кинопремии мира "Оскар" состоялась в эфире телеканала "Украина". Зрители канала первыми узнали имена всех триумфаторов. Лучшим фильмом стала картина режиссера Гильермо дель Торо "Форма воды".
Статуэтку "Оскар" в категории "Лучшая женская роль" получила актриса Фрэнсис Макдорманд за роль в фильме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" режиссера Мартина Макдонаха. Лучшим актером стал Гари Олдман, воплотивший роль Уинстона Черчилля в картине "Темные времена".
Вы сейчас просматриваете новость "У Марго Робби порвалось платье на "Оскаре"". Другие Новости шоу бизнеса смотрите в блоке "Последние новости"