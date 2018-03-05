У Марго Робби порвалось платье на "Оскаре"

Актриса Марго Робби рассказала о досадной ситуации, которая произошла с ней на "Оскаре-2018".

"Одна из лямок на платье оторвалась", – сообщила Робби журналу People. На помощь Марго пришел ее помощник со швейным набором.

Образ актрисы оказался элегантным и женственным. Марго выбрала лаконичное белоснежное платье от Chanel с вышивкой бисером.

Свой наряд звезда дополнила прозрачным клатчем на цепочке.

Фото: AFP

Прямая трансляция юбилейной 90-й церемонии вручения самой престижной кинопремии мира "Оскар" состоялась в эфире телеканала "Украина". Зрители канала первыми узнали имена всех триумфаторов. Лучшим фильмом стала картина режиссера Гильермо дель Торо "Форма воды".

Статуэтку "Оскар" в категории "Лучшая женская роль" получила актриса Фрэнсис Макдорманд за роль в фильме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" режиссера Мартина Макдонаха. Лучшим актером стал Гари Олдман, воплотивший роль Уинстона Черчилля в картине "Темные времена".