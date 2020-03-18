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У Меган Маркл есть опасения: как герцоги Сассекские защищаются от коронавируса в Канаде

Супруги из-за пандемии самоизолировались

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 20:00

31 марта 2020 года принц Гарри и его супруга Меган Маркл должны были сложить королевские полномочия, но из-за пандемии коронавируса этот процесс решили перенести на неопределенный срок. Более того, супруги на данный момент находятся в Канаде на карантине.

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По словам инсайдеров издания The Daily Mail, принц Гарри и Меган Маркл следуют советам ВОЗ и заставили всех подчиненных носить латексные перчатки. К тому же, они очень рады, что перед карантином им удалось побывать в Лондоне и повидаться с родственниками.

"Меган требует, чтобы все ее подопечные постоянно носили латексные перчатки и придерживались строгого гигиенического протокола... У Меган есть опасения по поводу коронавируса, поэтому она старается лишний раз не прикасаться к своему лицу и не забывает мыть руки. Она говорит, что паника ни к чему хорошему не приведет. Ее семье не нужна напряженная атмосфера, и она не хочет, чтобы Арчи чувствовал какой-то стресс. Ее дом – это территория мира и спокойствия. Сейчас мало кто может увидеться с ней, Гарри и их сыном Арчи. При этом Меган говорит, что самоизоляция не означает безделья: они работают с некоммерческой организацией по охране психического здоровья", – рассказал инсайдер.

О выезде Меган Маркл в Канаду смотрите в ролике:

Отметим, что в связи с пандемией королева Англии Елизавета II вместе со своим супругом изолировалась.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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