У Меган Маркл могут случиться преждевременные роды

Меган Маркл пребывает на восьмом месяце беременности

Беременная Меган Маркл и принц Гарри Фото: AFP

Герцогиня Сассекская Меган Маркл беременна. Совсем скоро они с принцем Гарри станут родителями. В сети даже появились предположения относительно пола будущего ребенка. Ранее было заявлено, что Меган Маркл должна родить в апреле 2019 года, однако, если верить СМИ, это может случиться гораздо раньше.

Daily Express утверждает, что у Меган Маркл "было несколько ложных схваток".

"Было довольно много ложных тревог, когда они думали, что она рожала, и собирались отправляться в больницу. Это было похоже на американские горки. В какой-то момент они даже совершили экстренный выезд в больницу среди ночи, думая, что Меган рожает", - сообщил источник, приближенный к Кенсингтонскому дворцу.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: AFP

Кроме того, врачи утверждают, что ребенок может появиться на свет в любую минуту.

"Меган, Гарри и весь дворец находятся в состоянии повышенной готовности, потому что врачи сказали, что ребенок может родиться в любой момент", – говорит источник.

К слову, недавно принц Гарри и Меган Маркл пребывали в Марокко, где герцогиня продемонстрировала наряды на сумму около четырех млн грн. Во время поездки принц Гарри был взволнован, так как схватки могли начаться прямо во время официального визита.

Ранее эксперты рассказали, как будущий ребенок Меган Маркл и принца Гарри пополнит королевскую казну.

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