"У меня есть фавориты": Алексей Суханов о финале шоу "Дивовижні люди"

Эксперт признается, что не ожидал такой подготовки от участников шоу

Алексей Суханов Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Уже завтра, 27 апреля, телеканал "Украина" покажет грандиозный финал супершоу "Дивовижні люди", за победу в котором будут соревноваться 9 украинцев с невероятными способностями. Накануне финала мы задали эксперту проекта Алексею Суханову несколько вопросов.

- Алексей, какие эмоции накануне финала?

- В предыдущих выпусках, честно говоря, возмущали эмоции, а сейчас, в финале, я просто поражен – не ожидал такой подготовки наших финалистов. Даже не могу подобрать слов, потому что это просто потрясающе.

- За кого болеете в финале?

- У меня есть фавориты – это наши удивительные люди. Я не могу сказать, что за кого-то конкретного я болею – нет, но я болею за гордость, за тех людей, которые нас окружают и которыми нужно гордиться. Я это говорил уже когда-то и хочу еще раз повторить. Потому что этот проект имеет большое значение, он должен донести каждому из нас, что мы живем рядом с такими людьми, которых надо беречь, которых надо уважать, которыми нужно гордиться. Я стал еще внимательнее смотреть по сторонам, потому что эти люди живут рядом с нами. Мы ходим по одним улицам, мы живем в одной стране. И я волнуюсь сейчас, я еще больше стал наблюдать за людьми и в каждом пытаюсь найти что-то такое, чего, возможно, и нет, но мне кажется, что там все-таки есть.

Эксперт шоу "Дивовижні люди" Алексей Суханов Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

- В финале вы не оцениваете участников, победителя выбирают телезрители. Эмоционально так проще?

- Конечно, проще. С одной стороны, оценивать интересно, ты с помощью оценки выражаешь свои мысли, свои впечатления, но и берешь на себя обязанности Господа Бога, а это не очень удобно, ну по крайней мере для меня. А в финале мы только высказываем свое мнение, впечатление, мне кажется, что это интересно. Я никогда не ставил оценки по заказу, я руководствовался прежде всего своими впечатлениями, поэтому мне не стыдно ни за один балл. Еще и потому, кстати, что у каждого из нас есть шансы исправиться и доказать, что поражение – это не провал, а лишь возможность сконцентрироваться и сделать что-то такое, от чего все скажут просто: "Вау!".

Ранее мы рассказали, кто борется за победу в проекте "Дивовижні люди".

В субботу зрителей ждет долгожданный финал супер шоу "Удивительные люди" - смотрите интересный сюжет:

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