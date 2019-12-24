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"У меня всего одна традиция": Sonya Kay назвала залог успешного года

Племянница Софии Ротару рассказала забавную новогоднюю историю

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:09
Племянница Софии Ротару Sonya Kay
Племянница Софии Ротару Sonya Kay
Фото: instagram.com/sonyakayofficial

Всего через неделю мы будем праздновать Новый год 2020, а звезды уже сейчас делятся своими традициями и архивными фото. Популярная певица, племянница Софии Ротару Sonya Kay тоже рассказала Сегодня.Lifestyle о новогодних планах и самом неожиданном подарке.

Узнайте также, что Sonya Kay рассказала о женихе в программе "Ранок з Україною":

Для меня самым неожиданным подарком стало банальное везение в канун Нового года.

Когда я еще училась в Британии, нас не всегда отпускали домой на Новый год, особенно если остались долги по учебе, а я так хотела встретиться с родителями в праздник. Изначально заранее просила директора отпустить меня домой раньше, но он не давал никакого ответа, а буквально за несколько дней до праздника я подловила его в коридоре и уговорила отпустить. Потом же добиралась домой самыми непростыми путями, чтобы успеть 31-го оказаться в кругу семьи. Это было так же не просто, как добирались родители Кевина назад за младшеньким из фильма "Один дома" – сплошные приключения и пересадки.

У меня всего одна традиция – оказаться дома с родителями.

Это настолько для меня важно, ведь я знаю, что у нас в году не так много поводов, чтобы собраться всем вместе. Кроме того, это самый теплый и душевный праздник, наполненный заботой и вниманием. Когда я встречаю Новый год дома, точно знаю, что весь следующий год наверняка будет удачным. Этот год – не исключение.

Sonya Kay
Sonya Kay
Фото: пресс-служба

Невозможно осуществить все задуманное, поэтому я стараюсь не ставить временные рамки для своих желаний.

Таким образом для меня год не является временной вехой. Я ставлю себе задачи, намечаю планы и обязательно стремлюсь их выполнить. У меня, как и у всех людей, что-то получается, что-то отодвигается на будущее.

Долго не выходила из образов и дома носила костюм после утренника.

Кем я только не была на Новый год в детском садике: и снежинка, и лисичка, и добрая фея. Мне очень нравилось перевоплощаться в новых героев.

Sonya Kay в детстве
Sonya Kay в детстве
Фото: пресс-служба

Ранее мы также писали, что Sonya Kay сломала обе руки в Испании.

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