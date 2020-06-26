У Михаила Ефремова случился сердечный приступ – адвокат

Состояние 56-летнего актера ухудшилось

У российского актера Михаила Ефремова, который 8 июня устроил смертельную аварию в Москве, случился сердечный приступ. Отметим, что артист согласно решению суда находится сейчас под домашним арестом и пробудет в своей квартире до августа. Именно в родных стенах его состояние ухудшилось.

По словам адвоката Ефремова Эльмана Пашаева, 25 июня была годовщина со дня смерти матери Михаила. Актер из-за домашнего ареста не смог посетить ее могилу. Вечером из-за сильного стресса у 56-летнего Михаила случился сердечный приступ. В этот момент артист был дома один, но медиков не стал вызывать.

Состояние актера Михаила Ефремова ухудшилось Фото: YouTube

"Михаил Олегович по-прежнему чувствует себя плохо, но старается держаться. В таком состоянии он уже не впервые. Буду настаивать на том, чтобы близкие показали его врачам. Сегодня к моему подзащитному должна приехать супруга", — рассказал Starhit адвокат Эльман Пашаев.

Подробнее о смертельном ДТП с Михаилом Ефремовым смотрите в сюжете:

Напомним, что 8 июня в состоянии алкогольного опьянения Михаил Ефремов врезался на встречной полосе в фургон. От полученных травм в больнице скончался водитель-курьер – 57-летний Сергей Захаров. Сам Михаил свою вину признал и извинился перед семьей погибших. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

Тем временем его сын артиста Никита Ефремов впервые прокомментировал смертельную аварию и опубликовал совместное фото с отцом.

Также недавно адвокат заявил, что Ефремов готов усыновить детей погибшего.

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