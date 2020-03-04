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"У нас были очень критические моменты": Руслана рассказала об отношениях с мужем

Певица отпразднует серебряную годовщину – 25 лет – в браке с мужем

Валерия Ильченко
Сегодня, 09:04

В интервью программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", певица Руслана призналась, ради чего рисковала жизнью, почему не платит за коммуналку и как отпразднует серебряную годовщину в браке.

Руслана презентовала новый клип и мини-альбом. В видео певица поднялась на вершину ветрогенератора высотой 120 метров. Новый клип – лишь часть проекта Русланы. Звезда, которая уже давно интересуется альтернативными источниками энергии, уверена, что будущее людей – за чистой энергией. Поэтому имеет твердое намерение нести эту идею людям через свою музыку. И сама подает пример: уже давно живет в энергонезависимом доме.

Певица Руслана
Певица Руслана
Фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko

"У нас есть своя аккумуляционная станция, где накапливается энергия. Как в подвале люди держат картошку или закрутки, у нас там огромные контейнеры, и мы при свете всегда. Газ вообще не используем, мы его выключили давно", – поделилась в интервью телеканалу "Украина" Руслана и добавила, что за коммуналку она ничего не платит.

Подробнее о новом проекте Русланы, а также об отношениях артистки с мужем – узнайте сюжете:

Кроме выпуска альбома, у звезды есть еще один повод для праздника: вскоре Руслана отпразднует серебряную годовщину – 25 лет – в браке с мужем, продюсером Александром Ксенофонтовым. Журналисты поинтересовались у певицы, в чем же секрет этих долгих отношений.

"Мы просто нашли друг друга и все, не могу объяснить это. Люди часто называют это роковой любовью или роковой встречей. У нас с Сашей было разное, иногда очень критические моменты. Но потом мы поняли, что друг без друга не можем", – откровенно рассказала артистка.

Серебряную свадьбу певица хочет отпраздновать только вдвоем с мужем в романтическом путешествии.

Ранее мы также писали, что Руслана открыла гала-шоу звезд Евровидения в Амстердаме.

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