"У нас не сложились отношения": супруга умершего блогера Стужука публично попрощалась с ним
Известного украинского блогера похоронили 17 октября
17 октября похоронили известного украинского блогера Дмитрия Стужука, который умер от COVID-19. Его супруга посвятила умершему эксу пост в соцсети, где показала их архивные семейные фото.
Вдова блогера поделилась со своей аудиторией в Instagram совместными фотографиями с Дмитрием. На момент его смерти они уже были в разводе, однако София тяжело переживает случившееся.
В трогательном посте она попрощалась с отцом своих детей: "Благодарю тебе за все, важный мой человек, мой главный учитель, мой проводник, отец моих деток".
Известно, что похороны Дмитрия Стужука прошли 17-го октября. На церемонии прощания были только самые близкие друзья и родственники.
По словам Софии, ночью 15 октября Дмитрию стало плохо и его срочно забрали в больницу. Она пыталась связаться с бывшим супругом, но тот не выходил на связь. Дмитрий находился в очень тяжелом состоянии в реанимации, без сознания.
Мужчина некоторое время находился в коме и даже пережил клиническую смерть, а вскоре его сердце остановилось.
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