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"У нас не сложились отношения": супруга умершего блогера Стужука публично попрощалась с ним

Сегодня, 18:58

Известного украинского блогера похоронили 17 октября

17 октября похоронили известного украинского блогера Дмитрия Стужука, который умер от COVID-19. Его супруга посвятила умершему эксу пост в соцсети, где показала их архивные семейные фото.

Вдова блогера поделилась со своей аудиторией в Instagram совместными фотографиями с Дмитрием. На момент его смерти они уже были в разводе, однако София тяжело переживает случившееся.

В трогательном посте она попрощалась с отцом своих детей: "Благодарю тебе за все, важный мой человек, мой главный учитель, мой проводник, отец моих деток".

Скриншот: instagram.com/sofia_stuzhuk

София и Дмитрий Стужук с детьми
София и Дмитрий Стужук с детьми
Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

Дмитрий Стужук с дочкой
Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk

Известно, что похороны Дмитрия Стужука прошли 17-го октября. На церемонии прощания были только самые близкие друзья и родственники.

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По словам Софии, ночью 15 октября Дмитрию стало плохо и его срочно забрали в больницу. Она пыталась связаться с бывшим супругом, но тот не выходил на связь. Дмитрий находился в очень тяжелом состоянии в реанимации, без сознания.

Мужчина некоторое время находился в коме и даже пережил клиническую смерть, а вскоре его сердце остановилось.

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Напомним, что ранее дизайнер Кензо Такада, основатель бренда Kenzo, умер от осложнений коронавируса.

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