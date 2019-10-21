"У нас разные пути": принц Гарри впервые прокомментировал слухи о вражде с братом

Внук Елизаветы II отметил, что у него с братом бывали сложные времена

Принц Гарри и принц Уильям Фото: Getty Images

Слухи о непростых отношениях в королевской семье между принцем Гарри и принцем Уильямом появились в прессе уже давно. Поговаривают, что братья повздорили из-за вражды своих супруг – герцогинь Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Ранее представители королевской семьи не комментировали размолвки в семье, но теперь принц Гарри решил расставить все точки над "і".

Более детально о судебном иске принца Гарри и Меган Маркл смотрите в видео:

О своих отношениях со старшим братом внук королевы Елизаветы II рассказал в документальном фильме "Гарри и Меган: африканское путешествие", который вышел на британском канале ITV.

"Неизбежно случается всякое. Но мы братья и всегда будем братьями. Конечно, сейчас у нас разные пути. Но я всегда буду рядом с ним и знаю, что он всегда будет рядом со мной. Мы не видимся так часто, как раньше, потому что мы оба заняты, но я очень его люблю. Как у братьев, у нас бывают хорошие и плохие дни", – заявил супруг Меган Маркл.

Отметим, что в прессе писали, мол, принц Уильям не одобрил выбор младшего брата и поэтому у них произошел конфликт. Более того, поговаривают, что и Кейт Миддлтон недолюбливает Меган Маркл из-за ее непростого характера.

Отметим, что принц Гарри подал второй судебный иск на таблоиды из-за вероятной прослушки телефонов королевской семьи.

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