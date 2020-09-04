У Наталии Могилевской роман с известным миллионером – СМИ

Певица появилась на закрытии UFW с Олегом Рыжовым

Наталия Могилевская, которая недавно с размахом отпраздновала 45-летие, длительное время скрывала своего возлюбленного, хотя неоднократно писала в социальных сетях, и признавалась в интервью, что влюблена и счастлива.

Накануне певица вышла в свет со своим предполагаемым мужчиной – известным трендсеттером, владельцем модных бутиков в столице Олегом Рыжовым.

Пара все время была вместе и держалась за руки, пишет Viva.

"Мы пришли поддержать украинских дизайнеров и вдохновиться. Я одета в украинский бренд своей подруги, он называется Fukel, почти как любовник, если поменять последнюю букву L на R. Наряд для меня выбирал не Олег, он любит меня в платьях. Я просто хулиганила Больше", – рассказала Могилевская.

При этом певица и ее кавалер не подтвердили информацию о своем романе.

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