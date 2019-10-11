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"У нее уже паника": Екатерина Кухар рассказала об отношениях Александра Стоянова с тещей

Артистка призналась, как начинается их утро

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:57

Стало известно, что в доме Екатерины Кухар и ее мужа Александра Cтоянова живет мать балерины, которая готовит для молодой семьи и вместе с няней ухаживает за двумя детьми пары.

"Утро начинается с анекдотов про тещу и с колкостей. Он иногда ей что-то такое скажет, я сижу, у меня истерика, дети ухахатываются, а она прям так серьезно это все воспринимает. У нее уже паника, валокордин, корвалол, валидол", – делится Катерина Кухар, прима-балерина Национальной оперы Украины.

Помощь близкого человека как никогда нужна Екатерине, ведь сейчас она вместе с мужем занимается подготовкой к международному фестивалю Ballet Open Space, который пройдет в Киеве с 16 по 19 октября.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов
Екатерина Кухар и Александр Стоянов
Фото: пресс-служба

Мероприятие также посетят звезды мирового балета из театров Ла Скала, Опера Гарнье и других мировых сцен. А на сцене Национальной оперы Украины покажут премьеру "Прикосновение иллюзий" от европейского хореографа Рикардо Амаранте.

Удивлять будут и жемчужиной украинского балета – "Лесной песней" – по мотивам драмы-феерии Леси Украинки. Также зрителей ждет неоклассический балет "Дети ночи" от хореографа берлинской оперы Александра Абдукаримова и грандиозный гала-концерт.

"Это такой международный фестиваль, 4 дня, впервые, мы очень волнуемся и хотим, чтобы все прошло хорошо", – признается Екатерина.

Ранее мы также писали, что Екатерина Кухар и Александр Стоянов сыграли свадьбу в прямом эфире.

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