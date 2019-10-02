У отца Бейонсе диагностировали рак: все подробности

Мэттью Ноулз сам сделал неожиданное заявление

Известная певица Бейонсе Фото: instagram.com/beyonce

В семью популярной американской певицы Бейонсе пришла беда – ее родному отцу Мэттью Ноулзу диагностировали рак груди. О своем тяжком недуге мужчина рассказал сам.

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Во время интервью для телепрограммы Good Morning America 67-летний мужчина рассказал о том, как борется с раком и как его поддерживают родные. Пока полную версию интервью не опубликовали, вышел лишь тизер. Стоит отметить, что рак груди у мужчин встречается крайне редко – в 99% случаев им болеют женщины.

К слову, Мэттью Ноулз – профессионал в сфере звукозаписи и даже в 2011 году выполнял обязанности менеджера Бейонсе.

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Мэттью помогал дочерям устроить их карьеру. Однако в 2011 году Бейонсе отказалась от услуг отца в качестве ее менеджера. Мэттью был женат на матери Бейонсе Тине в течение 31 года, но в 2009 году они расстались, а еще через два года официально развелись. После этого Ноулз женился на Джине Эйвери.

Звездная дочь пока никак не прокомментировала новости о состоянии здоровья отца.

Напомним, что недавно портрет Бейонсе попал в Национальную галерею США.

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