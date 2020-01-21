У Оззи Осборна диагностировали неизлечимую болезнь

У музыканта обнаружили болезнь Паркинсона

Оззи Осборн Фото: Getty Images

Известному музыканту, 71-летнему Оззи Осборну, который выпустил новую песню после длительного перерыва, диагностировали неизлечимую болезнь. По словам самого артиста, у него обнаружили болезнь Паркинсона еще в прошлом году, однако придать эту информацию огласке он решился только сейчас. Об этом Оззи Осборн сообщил в программе Good Morning, America.

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Так, Оззи Осборн признался, что 2019 год стал для него одним из самых сложных в жизни, ведь, кроме того, что музыканту диагностировали болезнь Паркинсона, он страдал от тяжелой инфекции верхних дыхательных путей (и даже был вынужден отменить концерт). К тому же у Оззи Осборна развились тяжелые осложнения после гриппа, которые могли перерасти в пневмонию.

Напомним, Оззи Осборн – британский рок-певец, музыкант, который является одним из основателей и участников группы Black Sabbath. Отметим, коллектив оказал значительное влияние на становление таких музыкальных стилей, как хард-рок и хеви-метал.

Ранее мы также писали, что в ДНК Оззи Осборна обнаружили мутацию, которая помогла музыканту пережить увлечение алкоголем.

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