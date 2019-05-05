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У певицы Оли Цибульской украли автомобиль: детали инцидента

Певица поделилась новостью в своем микроблоге

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 22:39
Оля Цибульская
Оля Цибульская
Фото: instagram.com/cybulskaya

У известной украинской певицы и ведущей Оли Цибульской, которая скрывает своего мужа, угнали автомобиль. Артистка раскрыла детали инцидента, которые касаются автомобиля и просит помочь найти виновника. Об этом звехда сообщила на своей странице в Instagram.

Оля Цибульская опубликовала фото своего автомобиля, обратив внимание знаком тревоги и надписью "Украли мое авто".

"УКРАЛИ МАШИНУ! ВК 8171 ВХ Toyota Raw4 Hybrid черного цвета. С 17-19:00 по адресу Парково-Сырецкая 9 в Киеве. Припарковалась возле Сырецкого парка", – написала под снимком певица.

После этого она призвала писать ей в личные сообщения тех, кто действительно мог бы ей помочь в поисках и попросила делиться фотографией.

Напомним, что Ольга Цибульская стала мамой четыре года назад, однако показывать лицо сына Нестора не спешила, как и своего мужа. Впервые Цибульская показала своего супруга в клипе "Сукня біла".

Отметим, что Оля Цибульская – не первая знаменитость, у которой похитили автомобиль. Осенью известный диетолог и финтес-тренер Анита Луценко рассказал, что ее обокрали, а также угнали авто.

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Источник: Сегодня
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