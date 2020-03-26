"Страх оказался сильнее": писатель Борис Акунин заразился COVID-19

Писатель находится дома в изоляции

Опасный вирус COVID-19 продолжает атаковать знаменитых личностей. За сутки количество заболевших значительно увеличивается, а состояние у некоторых из них ухудшается. Так, медики обнаружили коронавирус в известного писателя Бориса Акунина (Григория Чхартишвили).

О своей болезни писатель рассказал на официальной странице в Facebook. С его слов, страх перед вирусной болезнью оказался страшнее, чем сам коронавирус.

Борис Акунин Фото: Facebook

"Я забросил фб, потому что валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну – обязательно поделюсь впечатлениями. (СПОЙЛЕР: страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса. Осторожным быть нужно, а паниковать незачем)", – написал Борис Акунин.

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Минздрав призывает : при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

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