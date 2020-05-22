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"У плиты с борщом не до гламура": Ольга Сумская снялась в эротической фотосессии в шелковом комплекте

Сегодня, 15:35

Украинская актриса позировала в нежно-розовом наряде

Украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская, которая ранее рассекретила пол новорожденного ребенка дочери, опубликовала в социальной сети серию эротических фотографий. Знаменитость позировала в шелковом белье розового оттенка. Актриса призналась, что в красивых комплектах снимается в кино, а дома носит спортивный костюм.

Ольга Сумская в шелковой ночнушке
Ольга Сумская в шелковой ночнушке
Фото: instagram.com/olgasumska

На фото Ольга Сумская позирует в стильном домашнем шелковом комплекте, а ее волосы завиты в легкие локоны.

"Люблю хорошие домашние комплекты из шелка... У меня есть несколько прекрасных пижам и халатов, но одеваю в доме спортивный костюм, а в этих комплектах снимаюсь в кино... Насколько часто мы надеваем эту красоту, чтобы муж сделал нам комплимент? Конечно, я бы их носила каждый день, но у плиты с борщом не до гламура...Но душа просит чего-то романтического", – написала Ольга Сумская в Instagram.

Ольга Сумская
Ольга Сумская
Фото: instagram.com/olgasumska

Ранее Ольга Сумская назвала причину развода с первым мужем и призналась, что расставание было тяжелым.

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