"У плиты с борщом не до гламура": Ольга Сумская снялась в эротической фотосессии в шелковом комплекте
Украинская актриса позировала в нежно-розовом наряде
Украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская, которая ранее рассекретила пол новорожденного ребенка дочери, опубликовала в социальной сети серию эротических фотографий. Знаменитость позировала в шелковом белье розового оттенка. Актриса призналась, что в красивых комплектах снимается в кино, а дома носит спортивный костюм.
На фото Ольга Сумская позирует в стильном домашнем шелковом комплекте, а ее волосы завиты в легкие локоны.
"Люблю хорошие домашние комплекты из шелка... У меня есть несколько прекрасных пижам и халатов, но одеваю в доме спортивный костюм, а в этих комплектах снимаюсь в кино... Насколько часто мы надеваем эту красоту, чтобы муж сделал нам комплимент? Конечно, я бы их носила каждый день, но у плиты с борщом не до гламура...Но душа просит чего-то романтического", – написала Ольга Сумская в Instagram.
Ранее Ольга Сумская назвала причину развода с первым мужем и призналась, что расставание было тяжелым.
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