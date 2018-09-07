У Робби Уильямса и Айды Филд родился третий ребенок

Девочку назвали Колетт (Коко) Джозефин Уильямс

Робби Уильямса и Айды Филд. Фото: Getty

Радостная новость пришла из-за границы. У звездной пары Робби Уильямса и Айды Филд родился третий ребенок. Счастливые родители сообщили об этом в соцсети. Отметим, что девочка появилась на свет благодаря суррогатной матери.

"Все это время мы держали в секрете одну прекрасную новость. У нас родилась дочь! Добро пожаловать в этот мир, Колетт (Коко) Джозефин Уильямс! Чтобы встретить тебя, мы прошли долгий и сложный путь, именно поэтому мы никому не говорили о тебе заранее. Эта маленькая леди биологически наш ребенок, которого выносила совершенно невероятная суррогатная мать, которой мы бесконечно благодарны. Мы на седьмом небе от счастья, что эта прекрасная малышка появилась в нашей жизни. Как когда-то было с Тедди и Чарли, мы просим уважать Коко и наше право на частную жизнь", — написала в Instagram Айда Филд.

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Также она опубликовала черно-белую фотографию, на которой виднеется ручка новорожденной девочки.

Робби Уильямс стал отцом в третий раз Фото: instagram.com/aydafieldwilliams/

Напомним, на днях у знаменитых британских актеров – Дэниела Крейга и его супруги Рэйчел Вайс родилась дочь. Первыми радостную новость узнали родные и друзья супругов. По их словам, "Дэниел и Рэйчел безумно рады появлению на свет их первого общего ребенка".