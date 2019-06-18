Снежана Бабкина родила сына: первые подробности

Украинский певец посвятил сыну и жене трогательное видео

Сергей и Снежана Бабкины стали родителями еще одного ребенка Фото: instagram.com/babkin_official

Украинский певец Сергей Бабкин сегодня, 18 июня, в третий раз стал отцом. Как сообщается на его YouTube-канале, супруга музыканта Снежана Бабкина родила сына в 9.52 в одном из киевских роддомов. Вес мальчика – 3 250 граммов, рост – 53 см. После родов новорожденный ребенок и мама чувствуют себя хорошо.

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Отметим, что Сергей Бабкин присутствовал на родах и плакал, взяв на руки сына. Новоиспеченный отец посвятил своей жене и ребенку произведение:

"...Когда нужен щит,

Я буду стоять впереди,

Если нужна опора,

Я всегда у тебя за спиной.

Скоро ты станешь мамой,

Уже в третий раз

Подаришь нашему миру мужчину,

Самого младшего в нашем мире.

Обитатели будут смеяться и плакать от счастья.

И я тоже не удержусь.

Буду молчать и плакать.

Потому что сказать ничего не смогу.

Потому что уже все сказано.

Потом нежно возьму его на руки,

Назову ему имя его и добавлю: "Сыночек, привет!"

Он услышит меня и икнет в ответ".

Смотрите трогательное видео, которое украинский музыкант посвятил своей семье:

Напомним, что ранее в новой рубрике Сегодня.Lifestyle "Сегодня со звездой" Сергей Бабкин показал закулисье съемок своего нового клипа. Также его супруга Снежана Бабкина рассказала о предстоящих родах.

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