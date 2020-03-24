У Шеннен Доэрти от рака умер близкий человек: трогательный пост актрисы

Из жизни ушла подруга звезды "Беверли-Хиллз, 90210"

48-летняя актриса и звезда сериала "Беверли-Хиллз, 90210" Шеннен Доэрти, у которой диагностировали четвертую стадию рака молочной железы, рассказала о смерти близкой подруги Деборы. Они дружили 28 лет и поддерживали друг друга в самые радостные и сложные моменты жизни.

На своей странице в Instagram Шеннен Доэрти посвятила трогательный пост своей подруге, вспомнив все самые важные моменты их дружбы. Оказалось, что четыре года назад у Деборы диагностировали онкологию, которую она так и не смогла победить.

"Это была дружба с первого взгляда. Дружба, которая за 28 лет пережила, выросла и лелеяла нас обеих. Она научила меня играть в нарды. Она познакомила меня с островом Св. Барт, откуда началось наше путешествие. Мы прошли вместе через парней и мужей. Разводы, слезы и смех. Мы танцевали на столах по всему миру. Я была дружкой на ее свадьбе с любовью всей ее жизни Крейгом. Мы плакали, когда она позвонила и сказала мне, что беременна своей невероятной дочкой Оливией. Она свободно говорила более чем на пяти языках. Мы ходили вместе в одну школу. Мы вместе работали на одном шоу. Мы выросли... вместе. Она была константой. На протяжении моего рака и я для нее, когда онкоболезнь диагностировали у нее четыре года назад. Я всегда буду скучать по тебе, твоим советам, твоему смеху, твоей откровенности", – посвятила подруге пост актриса.

Шеннен Доэрти с подругой Фото: instagram.com/theshando Шеннен Доэрти с подругой Фото: instagram.com/theshando Шеннен Доэрти с подругой Фото: instagram.com/theshando Шеннен Доэрти с подругой Фото: instagram.com/theshando Шеннен Доэрти с подругой Фото: instagram.com/theshando 1/5

Ранее мы также писали, что Шеннен Доэрти рассказала, как рак повлиял на ее семью.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться