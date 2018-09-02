У солиста U2 пропал голос во время выступления в Берлине

Концерт группы в немецкой столице пришлось завершить раньше времени

Боно "онемел" во время концерта Фото: instagram.com/u2

Ирландская рок-группа U2 отменила концерт в Берлине после того, как во время выступления их солист Боно потерял голос.

Группа заявила на своем веб-сайте в субботу, что "Боно был в отличной форме и с отличным голосом перед шоу, но после нескольких песен у него произошла полная потеря голоса".

Музыканты U2 добавили: "Мы не знаем, что случилось, поэтому консультируемся с медиками".

Боно пытается восстановить потерянный голос Фото: instagram.com/u2

Немецкое информационное агентство dpa сообщило в воскресенье, что Боно все же сумел исполнить песню "Beautiful day" с помощью зрителей на берлинской Mercedes-Benz Arena, а затем исчез за кулисами.

Посетителям концерта сначала объявили о коротком перерыве, но позже организаторы сообщили, что шоу закончилось, и зрители должны сохранить свои билеты, чтобы возместить ущерб позже.

Напомним, в прошлом году группу U2 включили в список самых высокооплачиваемых музыкантов, а самого Боно назвали самым богатым музыкантом всех времен.