У участника группы The Wanted обнаружили опухоль мозга

Том Паркер уже начал проходить лечение

32-летний участник британо-ирландского бойз-бенда The Wanted Том Паркер поделился со своими поклонниками очень грустной новостью – у артиста диагностировали опухоль головного мозга четвертой стадии. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Том Паркер Фото: instagram.com/tomparkerofficial

Том обратился к подписчикам, объяснив, почему он и его супруга Келси Хардвик так долго отсутствовали в соцсетях. Пара долго готовилась рассказать о беде. Сейчас для Тома и Келси переживать это вдвое сложнее, ведь скоро они во второй раз станут родителями.

"Привет, ребята, вы знаете, что мы оба несколько недель сохраняли молчание в социальных сетях, и пора рассказать вам, почему. Нет простого способа рассказать об этом, но, к сожалению, мне поставили диагноз – опухоль головного мозга, и я уже прохожу лечение. После долгих раздумий мы решили, что вместо того, чтобы прятаться и пытаться сохранить это в секрете, мы проведем одно интервью, где мы сможем изложить все детали и рассказать всем факты по-своему. Мы все абсолютно опустошены, но мы будем бороться с этим до конца. Не хотим вашей печали, мы просто хотим любви и позитива, и вместе мы будем повышать осведомленность об этой страшной болезни и искать все доступные варианты лечения. Это будет тяжелая битва, но с всеобщей любовью и поддержкой мы ее победим. Том и Келси", – говорится в сообщении.

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